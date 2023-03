Lindsay Lohan est enceinte de son premier enfant

Mardi midi, TMZ annonçait en primeur la toute première grossesse de Lindsay Lohan.

En effet, la star de 36 ans attend son premier enfant. Selon ce qu’elle a dit à TMZ, elle et son mari, Bader Shammas, sont particulièrement excités et «très impatients de voir arriver le nouveau membre de [leur] famille et [ils se réjouissent] d’entamer ce nouveau chapitre de [leur] vie!».

Rappelons que Lohan et Shammas, qui ont commencé à se fréquenter juste avant la pandémie, avaient annoncé leurs fiançailles en 2021 pour finalement se marier l’année dernière.

Nous souhaitons énormément de bonheur aux futurs parents.