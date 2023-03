L’installateur de piscines qui chargeait des extra faramineux conteste sa condamnation

Piscines Élégance, cette entreprise de Québec qui aurait menacé des clients qui refusaient de payer les dizaines de milliers de dollars en extra lors de l’installation de leur piscine, conteste un jugement qui la condamnait à verser 18 500$ à un couple de l’Estrie.

Notre Bureau d’enquête révélait à la fin janvier que Dominic Flamand, propriétaire de Piscines Élégance, et son sous-traitant Patrick Laurendeau, un ancien trafiquant de drogue à la tête d’Excava-Plus, auraient fait vivre un cauchemar à plusieurs clients lors de l’installation de leur piscine creusée.

Parmi eux se trouvait un couple de l’Estrie, qui s’était fait charger plus de 35 000$ en extra pour l’installation de sa piscine payée pratiquement le même prix en avril 2022. Parce que les clients refusaient de débourser la totalité de cette somme additionnelle, Piscines Élégance a levé une hypothèque légale sur leur résidence, prise ainsi en garantie.

Qualifiant la méthode d’intimidation, les propriétaires ont contesté cet avis devant les tribunaux, en plus de réclamer plusieurs milliers de dollars. Piscines Élégance a fait défaut de se présenter au procès, qui s’est tenu le 7 février dernier.

Neuf jours plus tard, la Cour supérieure condamnait l’entreprise à verser plus de 18 500$ aux clients et ordonnait la radiation de l’avis d’hypothèque légale, jugée abusive.

• À lire aussi: Ruinés par leur nouvelle piscine: le vendeur rappelé à l’ordre

Dans Le Journal

L’entreprise de Dominic Flamand réclame maintenant la rétractation et la suspension de ce jugement, dans une requête déposée la semaine dernière devant les tribunaux. Elle blâme l’inaction de son avocat précédent pour justifier son absence au procès.

Piscines Élégance affirme d’ailleurs avoir appris «par la voie des journaux» que le jugement avait été rendu contre elle.

Estimant avoir des «motifs sérieux» à faire valoir contre les clients de l’Estrie, la compagnie demande la reprise de l’instance et la tenue du procès, en sa présence.

Piscines Élégance soutient que le contrat liant les parties prévoyait l’ajout de «frais supplémentaires», qu’elle a «toujours agi de bonne foi» et que les dommages réclamés sont «grossièrement exagérés». La compagnie de Dominic Flamand réclame ainsi toujours quelque 31 600$ au couple.

Autres poursuites

Rappelons qu’au moins une douzaine de poursuites au civil impliquant Piscines Élégance se trouvent actuellement devant les tribunaux et sont toujours en attente d’un dénouement.