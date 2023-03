Montréal au sommet d’un classement des meilleures villes universitaires au monde

Montréal a été nommée meilleure ville universitaire au monde selon le site internet australien «Helpful professor».

La métropole devance ainsi Tokyo, Vancouver, Glasgow et Melbourne dans ce palmarès comparant 339 villes selon sept critères comme le nombre d’universités, le coût de la vie, la sécurité, le nombre d’étudiants internationaux et la liberté.

«[Il y a] le sentiment de sécurité psychologique au niveau de la liberté aussi, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre la parole librement dans leurs cours, même dans les projets de recherche qu'ils mènent quand ils sont aux études supérieures», indique le vice-recteur du développement humain et organisationnel de l’UQAM, Louis Baron.

L’agence de promotion économique Montréal International explique qu'étudier à Montréal signifie choisir la ville la plus abordable en Amérique du Nord, notamment en raison des prix des loyers, mais également du coût de la vie en général, incluant les activités culturelles.

«D'autres fois, on est deuxième au monde ou troisième, avance son président, Stéphane Paquet. Bref, on est toujours très haut dans ce type de classement là. Mais avoir la première place, on est toujours très content.»

Cette annonce est de la musique aux oreilles de M. Paquet en ce qui a trait à l’économie de la métropole.

«Montréal est le meilleur endroit pour former du talent, continue-t-il. Ultimement, c'est bon aussi pour l'économie locale, pour les joueurs locaux qui cherchent des talents et pour les investisseurs étrangers qui cherchent aussi des talents bien formés.»

En 2022, il y avait 50 000 étudiants internationaux à Montréal.