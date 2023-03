«On s’est demandé si on n’avait pas rêvé», déclare la mairesse d’Amqui

Le drame d’Amqui lors duquel un conducteur a foncé sur plusieurs personnes lundi après-midi, en tuant deux d’entre-elles, secoue profondément la communauté située dans la vallée de la Matapédia.

• À lire aussi: Deux jeunes enfants parmi les blessés à Amqui

• À lire aussi: Le Centre de services scolaire des Monts-et-Marées offrira du soutien psychologique

• À lire aussi: «La santé mentale est vraiment un enjeu»

La mairesse de l’endroit, Sylvie Blanchette a témoigné de l’horreur vécue par la population où presque tout le monde se connaît et s’entraide.

«Ça se passe une minute à la fois, une heure à la fois, il n’y a pas de manuel pour ça», raconte-t-elle en entrevue au Québec Matin.

«Je pense qu’on est encore dans le ''ça ne se peut pas''. On s’est réveillé et on s’est demandé si on n’avait pas rêvé, si c’était quelque chose qui s’était vraiment passé», admet la dame.

Néanmoins, les gens font preuve de solidarité en attendant d’en savoir plus sur l’état de santé des blessés.

«On est tous très très très touchés par une tragédie de ce genre», ajoute-t-elle.

Les écoles qui étaient près du site de l’accident sont fermées pour la journée, dont la polyvalente.

La Ville se dit à l’écoute de ses citoyens et répondre aux besoins qui se feront sentir.

***Voyez son entrevue complète dans la vidéo ci-dessus. ***