Pakistan: deux policiers protégeant des agents de recensement tués dans des attaques

Deux policiers pakistanais protégeant des équipes chargées du recensement national de la population ont été tués dans des attaques distinctes revendiquées par des talibans locaux, a annoncé mardi la police.

Le Pakistan a lancé début mars un recensement numérique de sa population, déployant des membres des forces de sécurité aux côtés de plus de 120 000 agents recenseurs pour assurer leur protection.

Dans leur guerre contre l'armée et l'État pakistanais, les talibans pakistanais du Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ciblent de plus en plus souvent la police, reprochant à l'ensemble des forces de sécurité de procéder à des exécutions extrajudiciaires de leurs combattants.

Lundi, deux équipes de recensement ont été attaquées dans la province du Khyber Pakhtunkhwa (nord-ouest), dans deux districts proches de la frontière avec l'Afghanistan.

«Des hommes armés ont attaqué les policiers chargés de superviser la sécurité d'une équipe de recensement», a déclaré Farooq Khan, un responsable policier du district de Tank.

Un policier a été tué et quatre blessés, a-t-il précisé.

Une autre attaque menée par des hommes armés à moto dans le district de Lakki Marwat a également fait un mort et trois blessés parmi les policiers accompagnant des agents de recensement.

«Les mesures de sécurité ont encore été renforcées et le processus de recensement a repris», a indiqué à l'AFP Tariq Ullah, un responsable administratif de ce district.

Une autre attaque similaire la semaine passée dans la même région avait également coûté la vie à un policier.

Le TTP, un groupe distinct des talibans afghans mais mû par une même idéologie islamiste, a revendiqué les trois attaques.

«Notre cible première est la police, qu'elle escorte des hommes politiques, des équipes (de vaccinateurs contre la) polio, ou des équipes de recensement», a déclaré à l'AFP un commandant du TTP.

Le Pakistan est confronté depuis quelques mois, en particulier depuis la prise de pouvoir des talibans à Kaboul en août 2021, à une détérioration de la sécurité, notamment dans les régions frontalières de l'Afghanistan.

Le 30 janvier, 83 policiers et une civile ont trouvé la mort dans un attentat suicide contre une mosquée située dans le quartier-général de la police de Peshawar (nord-ouest).

Le recensement de la population pakistanaise intervient en amont d'élections législatives qui doivent avoir lieu d'ici octobre.

Ce processus est régulièrement critiqué par des partis politiques ou des groupes ethniques qui dénoncent une sous-estimation de leur représentation, des manipulations de données et des irrégularités diverses.