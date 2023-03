Peu de sanctions pour les mauvais déneigeurs

Montréal ne sévit pas à l’endroit des citoyens et des commerces qui déposent illégalement de la neige dans la rue, même dans les arrondissements qui ont recours à une «police de la neige».

Suzanne Boisvert n’en est pas à sa première plainte contre un voisin qui jette sans vergogne de la neige dans la rue après une tempête.

«Ça fait des années que ça dure. J’ai appelé la Ville à plusieurs reprises. On me répond qu’il faut qu’on le prenne en flagrant délit. Mais il ne fait pas ça de jour, le monsieur. Il ne fait pas ça entre 8 h 30 et 4 h 30», lance l’avocate d’Ahuntsic-Cartierville, découragée.

Photo fournie par Suzanne Boisvert

Même avec des photos et des vidéos à l’appui, il n’y a rien à faire. Il faut vraiment qu’un inspecteur de l’arrondissement attrape le fleuriste voisin de son bureau sur le fait, lui aurait-on dit.

«Mes clients n’arrivent pas à se stationner. La dernière fois, la voiture d’un courtier immobilier a été ensevelie», déplore-t-elle.

Sur les doigts d’une main

Ahuntsic-Cartierville n’a délivré qu’un seul constat d’infraction en cinq ans l’an dernier, révèlent des données compilées par les services juridiques de la Ville de Montréal et qui ont été obtenues par Le Journal.

Ailleurs à Montréal, les contraventions se comptent aussi sur les doigts d’une main.

De 2018 à 2022, les inspecteurs de 15 arrondissements montréalais ont donné en tout et pour tout 187 contraventions concernant le dépôt illégal de neige sur le domaine public.

Cinq arrondissements ont instauré un permis pour déroger au règlement, dont Ahuntsic-Cartierville.

PHOTO FOURNIE PAR SUZANNE BOISVERT

Il en coûte 50 $ pour les particuliers et plus de 300 $ pour les immeubles de six logements et plus. Pour les commerces, tout dépend de la surface à déneiger.

Mme Boisvert affirme qu’elle n’a jamais vu un inspecteur passer.

«Je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui se conforment et paient... et qu’il y en a d’autres qui n’ont pas de permis. L’arrondissement ne fait rien», dit-elle.

Police de la neige

En novembre, le conseil municipal a offert aux arrondissements l’aide des 16 inspecteurs de l’Escouade mobilité pour les aider à encadrer le dépôt de la neige dans la rue.

L’opposition à l’Hôtel de Ville dénonce une « police de la neige » pour un règlement inapplicable.

«Ça vient créer un très fort sentiment d’injustice et d’iniquité chez les citoyens, parce qu’il y’en a qui paient pour mettre la neige sur le domaine public et il y en a qui ne paient pas», explique Julien Hénault-Ratelle, conseiller municipal d'Ensemble Montréal, dans Tétreaultville.

Quant à la Ville, elle n’entend pas sanctionner davantage.

«Nous constatons que les avis de courtoisie fonctionnent bien. La grande majorité des gens ne contreviennent plus au règlement», indique dans une déclaration écrite un porte-parole du comité exécutif, Ibsen Pepperall Gutierrez.

La police de la neige en chiffres

187 contraventions de 2018 à 2022

15 arrondissements sur les 19 ont sévi

10 arrondissements ont demandé l’aide de l’Escouade mobilité

16 inspecteurs à l’Escouade mobilité en 2021

- Avec Nicolas Brasseur, Agence QMI