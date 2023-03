L’ancien ministre de la Santé et des Services sociaux sous un gouvernement libéral, Gaétan Barrette, croit que le PLQ a perdu la circonscription de Saint-Henri–Sainte-Anne laissée vacante après le départ de Dominique Anglade.

• À lire aussi: Élection partielle: QS s’empare d’un fief libéral

• À lire aussi: Chaude lutte entre QS et le PLQ dans Saint-Henri–Sainte-Anne

«Permettez-moi de dégonfler la victoire de QS et d’amplifier la défaite du PLQ qui est grave. En octobre, QS est allé chercher 9000 votants, leur machine est allée en chercher 8000 hier. Il y a environ la moitié de monde qui a voté, mais ils ont réussi à faire sortir leur vote. Ils n’en ont pas eu plus, c’est le même vote qu’avant. Le Parti libéral était allé en chercher 11 000 et hier 5000. Ce n’est pas une victoire de QS, c’est une défaite libérale et de leur machine», précise Gaétan Barrette

D’ailleurs, Elsie Lefebvre pense également que le PLQ a tenté d’excuser le pire résultat de l’histoire du parti en octobre dernier à la performance de leur cheffe.

«C’est une très belle victoire de Québec solidaire (...) Mais pour le Parti libéral, c’est une immense défaite. Je pense que les libéraux n’avaient pas compris l’ampleur de la défaite à l’automne dernier et dans les derniers sondages ils sont à 4%», souligne-t-elle.

«C’est un résultat d’équipe qui va nous emmener en toute humilité à regarder comment on peut mieux faire pour l’avenir (...) Pour nous c’est un échec», a mentionné Marc Tanguay à son point de presse mardi.

Victoire de QS

Pour l’ancien chef du Nouveau Parti démocratique, le gain de la circonscription de Saint-Henri–Sainte-Anne signifie bien plus qu’une simple victoire.

«Guillaume Cliche-Rivard devient le 12e siège. Si on regarde le règlement de l’Assemblée nationale, tout ce qui concerne le temps accordé, le temps de parole garanti, etc. Québec solidaire rentre par la grande porte et devient une formation politique reconnue», dit-il.

Voyez le débat dans la vidéo ci-dessus.