The Weeknd domine – et snobbe – à nouveau les Prix Juno

Le chanteur The Weeknd a, une fois de plus, était le grand gagnant de la cérémonie des Prix Juno, lui a ajouté à sa collection le prix de l’album de l’année, lundi soir, après avoir déjà remporté quatre statuettes samedi.

L’artiste torontois a reçu cet honneur pour son cinquième album, «Dawn FM», lancé il y a un peu plus d’un an.

The Weeknd arrive désormais au second rang des plus grands récipiendaires de tous les temps aux Prix Juno, lui qui avait remporté les titres d’artiste de l’année, d’album pop de l’année et de chanson de l’année lors du premier gala samedi.

Une fois de plus, l’artiste a cependant décidé de faire l’impasse sur le gala de la musique canadienne, où il brillait par son absence.

Nickelback honoré

Par ailleurs, l’acteur hollywoodien Ryan Reynolds et le prodige des Oilers d’Edmonton Connor McDavid ont uni leurs forces, lundi soir, pour rendre hommage au groupe Nickelback, introduit au Temple de la renommée de la musique canadienne pendant la cérémonie qui se tenait dans la capitale albertaine.

Le populaire acteur, notamment derrière de personnage de Deadpool, a d’abord retracé avec humour la carrière de Nickelback dans un segment enregistré.

Puis, le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey est monté sur scène pour encenser le groupe aux cris enthousiastes des «MVP» lancés par la foule. «Le temple de la renommée, toutes les institutions en ont un. Et tout le monde rêve d’y être intronisé un jour», a-t-il lancé.

Les membres du groupe sont apparus vraiment heureux de leur intronisation. «Nous n’avions aucune idée de ce que nous faisions, et c’est encore souvent le cas. Mais tout ce qu’on a fait nous a menés à ce moment, ici», a blagué Chad Kroeger sur scène.

Autrement, les Juno n'ont laissé guère de place aux artistes de la Belle Province lundi, avec aucun prix remis à des Québécois au moment de publier. Le français était aussi pratiquement inexistant durant la cérémonie, exception faite d’un ou deux «bonjours» rapidement lancés par quelques rares intervenants, dont le ministre du Patrimoine Pablo Rodriguez, avant de revenir à l’anglais.

La cérémonie a aussi été légèrement perturbée par la présence d’une manifestante qui est montée sur scène seins nus pendant une présentation d’Avril Lavigne. La chanteuse, par ailleurs récipiendaire du prix du public, lui a lancé un «Fous le camp! Fous le camp, salope (Get the fuck away bitch)» bien senti, avant que des gardiens de sécurité interviennent.

La cérémonie était animée par l’acteur canadien Simu Liu, notamment connu pour son rôle de Shaun dans l’univers de Marvel et pour celui de Jung dans la série de CBC «Kim’s Convenience».