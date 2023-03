Canadian Tire propose sa propre formule d’abonnement avec une carte fidélité payante, «Triangle Select», laquelle donnera des avantages et des rabais.

L’abonnement, d'un coût de 89$ par année, s’accompagne d’un rabais de bienvenue d’une valeur de 50$ à utiliser en magasin, d’un abonnement de six mois à la plateforme Crave, ainsi que d'avantages exclusifs pour le magasinage en ligne.

Des récompenses, des remises et des rabais seront également offerts, selon les succursales.

Lancer une carte d’abonnement permet non seulement de fidéliser sa clientèle en lui proposant des offres exclusives, mais également de générer d’importants revenus avec la vente desdites cartes.

C’est ce qu’a expliqué Philippe Richard Bertrand, cofondateur et chef de la croissance chez de Amplio Stratégies et Univers Interactif, sur les ondes de l’émission «À vos affaires», qui signale aussi qu’une carte de membre permettra à l’entreprise de mieux performer en ligne.

«C’est une façon de concurrencer, d’aller chercher des parts de marchés chez Amazon Prime», explique-t-il.

Mais M. Richard Bertrand fait remarquer que le consommateur devra choisir ses abonnements avec parcimonie.

«Même moi, je ne peux pas être abonné chez Costco, chez Canadian Tire et Amazon Prime... juste ça, c’est 300 $ d’abonnement, et je n’ai pas encore fait d’achats», donne-t-il comme exemple.

Même si la bannière est bien connue pour ses importants rabais, l’implantation d’un abonnement pourrait être le signal que l’entreprise souhaite changer d’approche.

«Si on lance une carte de membre avec laquelle tu as déjà des rabais, qu’est-ce qui va arriver? Histoire concrète, j’ai une collègue de travail qui s’est acheté des couteaux japonais récemment à 65% de rabais, mais si tu as une carte de membre, va-t-il y avoir un autre 10%, puis là tu es rendu à 75% de rabais, je ne le sais pas», détaille M. Richard Bertrand.