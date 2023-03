Un Trifluvien développe une plaque de protection pour catalyseur

Les vols de catalyseurs ont repris de l'ampleur et se sont multipliés depuis le début de l'année. Un entrepreneur trifluvien a trouvé une solution pour freiner les malfaiteurs. Son invention est en demande chez les concessionnaires de la région.

Éric Bouvier conçoit des plaques d'aluminium sur mesure pour protéger les catalyseurs sous les voitures, qui sont convoités par les voleurs partout au pays.

«On vient de prendre des millions de points à la seconde et avec ça on voit directement sur l'écran ce qu'on numérise. L'important, c'est d'aller chercher mes points d'ancrage pour pouvoir désigner ma plaque et en même temps on s'assure que les plaques ne viennent pas nuire aux opérations des mécaniciens», a-t-il expliqué.

Il a conçu sa première pièce d'abord pour régler un problème sous son propre véhicule.

«J’ai commencé chez Ford à cause du problème des plaques en tapis chez les F150. Le mécanicien m'a dit : "tu as pris ça où? Tu en vends? Ben tu vas commencer à en vendre!" Présentement, on a les Escape, des Volvo, des Kia, des Hyundai, on s'en va chez Mitsubishi faire les prochains véhicules.»

Depuis le début de l'année, les vols de catalyseurs sont en hausse. À Trois-Rivières, on en dénombre 109 vols au cours des trois derniers mois. Les voleurs créés de lourds dommages en tentant de dérober les catalyseurs. Les coûts de réparation sont importants.

«Il y a trois à quatre clients par semaine qui viennent au service, soit pour une tentative, soit pour un vol et qu'il faut faire la réparation», a expliqué Charlène Gauthier, directrice générale chez Trois-Rivières Ford-Lincoln.

«Ça n'empêche pas le vol, mais ça va retarder de beaucoup le temps d'un vol. Quand il va voir la plaque, il va passer au prochain», a commenté Éric Bouvier.

Une plaque se vend entre 200 à 400 $. Il espère que ses pièces seront distribuées par les concessionnaires partout au pays.