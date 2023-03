Vols d’outils: un chantier à Saguenay frappé trois fois en un mois

Pour la troisième fois en un mois seulement, un chantier de construction de Saguenay a reçu la visite de voleurs dans la nuit de lundi à mardi.

Les malfaiteurs avaient subtilisé pour plus de 20 000 $ d'outils à l'entrepreneur Éloi Boudreault Construction lors du premier vol survenu le 13 février.

La fin de semaine dernière les voleurs se sont emparés de matériaux.

Et cette fois-ci, ils sont repartis avec le contenu de trois remorques évalué à plusieurs milliers de dollars.

L'entreprise a porté plainte à la police.

Comme de nombreux autres entrepreneurs, M. Boudreault cherche des solutions pour rehausser la sécurité sur son chantier et contrer ce phénomène de plus en plus répandu.

«Je ne suis pas surpris parce que c'est un fléau qui est grandissant, a indiqué le représentant syndical du local 9 affilié à la FTQ, Sabin Lapointe. Si ça fait trois fois qu'un même entrepreneur se fait voler entre 20 000 et 30 000 $ d'outils à chaque fois, au bout de la ligne c'est le chantier qui va en assumer les coûts et peut-être le futur locataire aussi.»

Ce fléau force aussi les salariés à prendre des précautions supplémentaires.

Ceux qui préfèrent utiliser leurs outils personnels doivent les faire buriner et fournir à leur employeur l'inventaire complet de leur équipement.

C'est d'ailleurs prévu dans leur contrat de travail.