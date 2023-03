1,5 million de touristes de plus attendus à Montréal cet été

Les acteurs du milieu touristique montréalais entrevoient l’été 2023 avec beaucoup d’optimisme alors que Tourisme Montréal s’attend à ce que la métropole reçoive 1,5 million de visiteurs de plus qu’en 2022.

La certitude qu’il n’y aura pas de mesures sanitaires a notamment permis aux organisateurs d’événements d’attirer davantage de têtes d’affiche du milieu culturel dont Madonna, Drake et Metallica, en plus des festivals habituels comme Osheaga et Lasso.

«Il faut se rappeler qu’à pareille date l’an dernier, on ne savait pas si les mesures sanitaires allaient être levées ou pas, donc on part vraiment avec une longueur d’avance, indique le directeur général de Montréal Centre-ville, Glenn Castanheira. Nos grands événements sont capables de booker ces artistes-là à l’avance donc on s’attend à de beaux noms au centre-ville.»

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, souhaite également attirer davantage de touristes cet été.

«Il y a quand même 1,7 million d’Américains qui traversent la frontière entre le Québec et les États-Unis, ils représentent 10% du volume, mais 20% des dépenses, dit-elle. L’objectif c’est d’augmenter donc le nombre de touristes américains.»

À l’hôtel Sheraton du centre-ville de Montréal, on s’attend à maintenir un taux d’occupation entre 80 et 90% de juin à octobre.

Outre les nombreux festivals, les divers congrès organisés dans la ville risquent aussi de jouer à leur avantage.

«On voit que le futur est intéressant à Montréal au niveau touristique, mais au marché des congrès aussi, qui sont importants pour Montréal», affirme le président du C. A. de l’Association hôtelière du Grand Montréal, Bertil Fabre.

Reste à voir ci cet optimisme généralisé des acteurs du milieu touristique se concrétisera.