Appareil d'imagerie vieillisant en Estrie: l'Association des radiologues en ajoute une couche

Après des radiologistes de l’Estrie, c’est au tour de l’Association des radiologistes du Québec de demander au CIUSSS de l’Estrie-CHUS de fournir des équipements adéquats pour bien servir les patients.

Dans un reportage diffusé mardi, le radio-pédiatre au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Dr Yves Patenaude, mentionnait que trois appareils d'IRM de la région ont dépassé depuis longtemps leur durée de vie normale, âgés respectivement de 17, 18 et 20 ans.

«L'Association des radiologistes du Québec juge qu'il est essentiel que les radiologistes aient à disposition les outils adéquats pour fournir des soins de qualité aux patients dans les délais prescrits [...]. La durée de vie utile d'un appareil d'IRM varie entre 8, 10 ou 12 ans, selon son niveau d'utilisation», a renchéri mercredi l’Association des radiologistes du Québec.

Effectivement ,c'est ce que prescrivent les directives sur le cycle de vie de l'équipement d'imagerie médicale au Canada, Il est également précisé dans ce document qu'un appareil «ne devrait pas excéder 15 années, peu importe la technologie.»

Dans un communiqué de presse publié en fin de journée mercredi, le CIUSSS de l’Estrie-CHUS s’est montré rassurant.

«Effectivement, le parc d’équipement d’imagerie médicale est vieillissant. Malgré tout, nous nous assurons, selon les normes établies, de la qualité des images. Un plan de remplacement des équipements est d’ailleurs en place et priorisé. Le remplacement des équipements se fera dès que possible et d'ici là, nous nous assurons du bon fonctionnement des appareils.»