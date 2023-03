Des fissures dans les maisons pour ainés neuves au Saguenay–Lac-St-Jean

La découverte de fissures sur la céramique murale de toutes les nouvelles Maisons des Aînés du Saguenay–Lac-Saint-Jean a eu des échos jusqu'à l'Assemblée nationale ce mercredi.

L'ouverture des maisons de Chicoutimi et d'Alma ne devrait pas être retardée, mais à Roberval, la date est toujours indéterminée.

Même si la Société québécoise des infrastructures et les autorités régionales de la santé affirment toujours qu'il s'agit d'en enjeu essentiellement esthétique et non structurel, des élus se demandent pourquoi ce n'est pas possible d'effectuer les corrections nécessaires plus rapidement.

Ces défaillances qualifiées de mineures nécessitent d'effectuer des travaux dans plusieurs salles de bain privées destinées aux aînés et dans les cuisines.

Ces endroits ne seront pas accessibles tant et aussi longtemps que les travaux ne seront pas complétés selon les informations fournies par le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean en fin d'après-midi mercredi.

La ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-St-Jean, Andrée Laforest, a aussi tenté de se faire rassurante.

Dans une déclaration écrite qu'elle a fait parvenir aux médias, elle a affirmé qu’«il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour la structure elle-même des trois Maisons des Aînés. Des experts effectuent les analyses afin de trouver les meilleures solutions. [...] Les responsables ont préféré reporter l'ouverture de la maison de Roberval pour ne pas créer de stress supplémentaire aux résidents. Nous préférons tout réparer avant que les bénéficiaires y fassent leur entrée. [...] Mais je peux vous dire que je suis la situation de très près.»

Malgré ces réponses, le critique en matière de Santé pour le Parti québécois ne comprend pas pourquoi la date d'ouverture de la Maison de Roberval demeure indéterminée alors que l'échéancier de celles de Chicoutimi et d'Alma devrait être respecté.

«Si c'est mineur, quelques jours, quelques semaines, mais quand on nous dit pour un temps indéterminé qu'on va essayer de trouver une façon de régler des problèmes mineurs, imaginez si c'était des problèmes majeurs», a affirmé Joël Arseneau.

Le contrat de construction des trois Maisons des Aînés du Saguenay–Lac-Saint-Jean a été confié à la firme Pomerleau pour près de 200 millions $.