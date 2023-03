Grève massive au Royaume-Uni pour le jour de présentation du budget par le gouvernement

Des centaines de milliers de personnes, enseignants, conducteurs du métro londonien, médecins, fonctionnaires, sont en grève au Royaume-Uni mercredi, afin de réclamer des augmentations de salaire le jour même où le gouvernement conservateur dévoile son budget annuel.

Il s'agit de l'une des plus importantes journées d'action depuis des mois dans le pays qui fait face à une vague de mouvements sociaux. Les Britanniques sont confrontés à une flambée des prix de l'alimentation et de l'énergie alors que l'inflation reste au-dessus de 10 %.

À Londres, le métro est quasiment à l'arrêt mercredi, les conducteurs du «Tube» ayant cessé le travail.

Les enseignants sont également en grève en Angleterre. Ils poursuivront leur mouvement jeudi.

Les médecins hospitaliers, qui ont démarré leur action lundi, n'ont toujours pas repris leurs postes.

Les fonctionnaires se sont mis massivement en grève.

Des dizaines de milliers de fonctionnaires sont contraints d'aller dans les banques alimentaires alors que d'autres doivent «sauter des repas», a dit sur Sky News Mark Serwotka, le secrétaire général de PCS, le premier syndicat du secteur.

«C'est un véritable scandale», a-t-il critiqué. «C'est la honte pour le gouvernement d'avoir un tel niveau de pauvreté dans le service public», a ajouté le syndicaliste.

«Je vois ces hommes et ces femmes qui ont dédié leur vie au service public (...) qui doivent désormais demander des aides sociales», a-t-il encore dit.

Une manifestation doit avoir lieu en milieu de journée dans le quartier de Westminster, où le Chancelier de l'Échiquier Jeremy Hunt dévoilera au Parlement son budget.

M. Hunt doit notamment présenter des mesures pour aider les parents parfois contraints à réduire leur activité professionnelle à cause du prix exorbitant des gardes d'enfants, et pour inciter les travailleurs plus âgés à rester dans la population active.