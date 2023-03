Quoi de mieux pour accompagner les spéciaux de la semaine, que de bonnes recettes à cuisiner à la maison; voici le choix du chef de la semaine.

Filet de porc rôti – Sauce BBQ et à la bière

«Le filet de porc est à bon prix maintenant, on essaie de faire de bons plats, et pas très cher», explique Helena Loureiro, cheffe-propriétaire au restaurant Helena et Portus 360.

Ce dont vous avez besoin

- Rôti de porc (2,99$/lb chez Maxi)

- De la bière, ou du vin rouge

- De la sauce barbecue (0,99$ chez Super C)

- Concombres (0,95$ chez Maxi)

- Framboises (1,44$ chez Walmart)

- Oignons

- Herbes fraiches

Ragoût de cuisses de poulet - À la portugaise

«On aime beaucoup faire ça à la portugaise, des plats conviviaux, des plats mijotés. J’aime beaucoup faire des mijotés qu’on peut mettre au centre de la table», explique la cheffe-propriétaire.

Ce dont vous avez besoin

- Cuisses de poulet

- Bouillon de poulet

- Légumes racines : carottes, panais, navets

- Tomates

«On met ça au four, et on peut oublier notre plat pour 40 minutes, pendant qu’on prépare la table et qu’on donne le bain aux enfants : 40 minutes plus tard, on est prêt pour le souper, et il y a un gros plat au centre de la table, c’est toujours agréable», décrit-elle encore.

Marinade de champignons

«Évidemment, quand on trouve des spéciaux comme ça, les champignons, c’est quelque chose qui se conserve très bien, donc on fait une marinade très simple», propose Mme Loureiro.

Ce dont vous avez besoin

- Champignons (0,95$ chez Maxi)

- Vinaigre

- Sucre

- Épices au choix : poivre, coriandre, tin, etc.

«On peut garder la marinade dans un contenant fermé dans notre frigo pendant 2 ou 3 semaines. C’est très bon pour accompagner un poisson, un poulet, une salade, une charcuterie : c’est toujours agréable d’avoir des petits pots comme ça dans notre frigo quand on trouve de bons prix», fait remarquer la cheffe-propriétaire.