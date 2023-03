Le Cirque du Soleil projettera le spectacle «Ô» au FIFA

Le Cirque du Soleil présentera son spectacle «Ô» à Montréal, dans le cadre du Festival international du film sur l’art (FIFA).

Mardi prochain, la troupe circassienne présentera une série de courts-métrages réalisés par plusieurs artistes du Cirque du Soleil, sous le nom de Cirque Raw, mettant en lumière des performances minimalistes et brutes.

Le Cirque partagera dans le cadre de sa carte blanche accordée par le FIFA, un court-métrage relatant l’histoire de son prochain spectacle estival, «ECHO», et la «Life is a Circus», qui s’intéresse aux créateurs, aux lieux et aux moments forts de la troupe.

L’emblématique spectacle «Ô», présenté à Las Vegas, sera quant à lui projeté en fin de soirée. La projection soulignera du même coup les 30 ans du Cirque du Soleil à Las Vegas.

Le Cirque mondialement connu a commencé à s’intéresser au cinéma à la suite de la pandémie, où il a voulu explorer de nouvelles avenues tout en continuant de raconter ses histoires, d’imaginer d’élargir et d’explorer dans d’autres dimensions et sous d’autres formes d’art.

À voir pendant le festival

Avec «Autour de Riopelle», le FIFA invite les festivaliers à entrer dans l’imaginaire avant-gardiste de Jean Paul Riopelle, notamment avec le film «Les oies de Jean Paul Riopelle» de Jean-Luc Dupuis, qui sera précédé de la collection de courts-métrages «Riopelle en courts».

Le chorégraphe et ancien directeur de ballet à l’Opéra national de Paris, Benjamin Millepied, présentera pour sa part son premier long-métrage, «Carmen». Une adaptation contemporaine et audacieuse du roman du même nom de Prosper Mérimée, où les airs d’opéra de Bizet font place à des chorégraphies envoûtantes portées par la musique de Nicholas Britell.