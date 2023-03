Les noms des missions militaires canadiennes devraient être francisés, dit le commissaire

DRIFTNET, BOXTOP, VECTOR, OPEN SPIRIT, SNOWGOOSE, UNIFIER : les noms unilingues des missions des Forces armées canadiennes (FAC) enfreignent la loi et devraient être francisés, estime le commissaire aux Langues officielles Raymond Théberge.

• À lire aussi: Québec lance une pub «sketch» sur le déclin du français

Le commissaire est intervenu à la suite d’une plainte déposée en 2021 par une citoyenne acadienne, Chantal Carey. Cette plainte a mené à la rédaction d’un rapport dont le quotidien «Le Droit» a d’abord révélé l’existence mercredi.

Dans celui-ci, le commissaire Théberge soutient que le ministère de la Défense «devrait s’assurer qu’une version française de ces noms est affichée sur son site Web» puisque «toutes les communications accessibles au grand public doivent être offertes simultanément dans les deux langues officielles».

En réponse à un rapport préliminaire, la Défense avait répondu au commissaire que les noms d’opérations «sont choisis de manière à dénoter l’intention stratégique de la mission et à assurer une compréhension universelle» et «qu’avoir plusieurs noms de code pour la même opération pourrait accroitre les risques et porter à confusion».

Par ailleurs, certains noms de mission sont choisis selon les normes de l’OTAN «afin de limiter les risques et la confusion» entre forces alliées.

Au final, les explications du ministère n’ont pas satisfait Raymond Théberge.

Celui-ci a recommandé à la Défense de se conformer à la loi en ajoutant une variante francophone aux noms des missions anglophones sur le site web du gouvernement et de «prendre les mesures nécessaires afin que tous les noms soient dans les deux langues officielles».

«Ce faisant, rien n’empêche le MDN d’indiquer que seuls les noms anglais agissent à titre officiel», a affirmé le commissaire.

Le ministère de la Défense a répondu par courriel qu’il «[examinera] la question» afin de mettre en œuvres les recommandations.

«Nous encourageons une culture du bilinguisme où les employés du MDN et les militaires participent au renforcement de la capacité linguistique de l’organisation et à la création de milieux de travail propices à l’utilisation et au maintien des deux langues officielles», a détaillé le ministère.