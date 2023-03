Michel Jasmin revient sur ses ennuis de santé des dernières années

Plus de 16 000 entrevues en un demi-siècle de carrière: c’est l’œuvre impressionnante de l’animateur Michel Jasmin! Vous comprendrez ma nervosité à l’idée de rencontrer ce grand intervieweur, mais ce fut un réel bonheur de discuter en personne avec lui. J’ai découvert que, s’il a su autant toucher les Québécois, c’est grâce à sa grandeur d’âme. Entrevue avec un homme de cœur, un pionnier qui a eu le courage de ses convictions.

Quand j’ai dit à ma mère que j’allais te rencontrer, elle voulait que je te demande: Comment ça va, Michel?

Je pense que ça va bien! Mais à 78 ans, les choses arrivent quand elles doivent arriver. On fait plus attention, on fait plus de bilans de santé et on va voir les médecins plus souvent qu’avant. La vie est ainsi faite! Depuis l’âge de 49 ans, je prends des médicaments pour combattre des douleurs chroniques. Quand on est pris à devoir prendre des médicaments, on le fait, mais raisonnablement. Il faut se respecter soi-même; le médecin est là pour nous soigner et nous amener à vivre un peu mieux et un peu plus longtemps. Dans les dernières années, j’ai été hospitalisé plusieurs fois; j’ai même fait un séjour à l’hôpital de plus de cinq mois. C’est long et c’est désagréable, mais quand on n’a pas le choix, il faut le faire.

