Peut-on prévenir les tragédies en santé mentale?

En médecine de famille, la porte fermée, on soigne un patient à la fois.

On l’écoute, et selon ses valeurs, on essaie de trouver une façon de le soulager. Souvent on aide, parfois on guérit.

En santé mentale, il y a plusieurs options de traitement, mais pas de recette unique. Avec les deux tragédies récentes impliquant des conducteurs en détresse psychologique, les hautes instances tenteront de trouver des réponses.

Peut-on agir en amont de telles catastrophes? En attendant l’enquête et les rapports d’en haut, voici quelques observations de terrain.

1) La santé mentale et l’importance du traitement pharmacologique

Pour bien des patients qui souffrent de trouble bipolaire, de schizophrénie ou de dépressions récidivantes, les rechutes sont malheureusement fréquentes.

L’une des options les plus importantes pour les prévenir est l’observance aux médicaments.

Il arrive parfois que le patient se sente mieux ou éprouve des effets indésirables liés à la médication. Je ne peux insister davantage sur l’importance d’en parler à votre médecin ou pharmacien, avant d’abandonner le traitement.

Il existe un éventail de classes de médicaments avec des profils différents, qui permettent de bien contrôler la maladie, tout en réduisant les effets secondaires.

Je vois trop souvent des patients stables et fonctionnels avec leur traitement qui font une rechute lorsqu’ils cessent leur traitement.

Malheureusement, ces épisodes peuvent durer plusieurs mois et causer des absences prolongées au travail, des ruptures ou des hospitalisations.

Chaque patient est unique, et c’est pourquoi il est essentiel qu’un professionnel de santé qui connaisse votre dossier vous accompagne dans ce processus, pour votre bien.

2) L’importance de demander de l’aide... personnellement ou pour un proche

Nous vivons dans une société à la fois connectée sur le téléphone, mais distante dans la proximité.

Il n’est pas toujours facile d’avoir accès au ressenti de ses collègues ou connaissances. On sait parfois qu’un ami passe une période plus sombre, et on se sent parfois mal à l’aise d’en parler... «ça ne me regarde pas».

Malheureusement, tendre une perche à une personne en souffrance peut faire toute la différence... Combien de fois j’ai entendu le récit d’un patient qui considérait le pire, quand une âme charitable est venue au bon moment poser une main sur son épaule... ouvrir un espace pour «jaser» un peu.

Si d’ailleurs vous constatez qu’une personne change du tout au tout dans son comportement, prenez deux minutes pour vous assurer que tout va bien. Dans le doute, parlez à un proche de la personne ou demandez l’avis du 811, option 2.

On n’hésite pas à porter assistance à une personne blessée physiquement, dans la rue, ou au travail. Tentons de faire de même si on suspecte une souffrance psychologique. En toute bienveillance.

3) L’abus de substances

Un des plus mauvais cocktails pour l’humeur. Que ce soit pour la dépression, l’anxiété, ou parfois la paranoïa, l’alcool et les drogues sont clairement associés à plusieurs diagnostics en santé mentale... et un haut taux de rechute.

Si vous sentez le besoin de consommer, essayez de vous questionner sur ce que vous êtes en train d’essayer de traiter, et voir par quel geste positif vous pouvez remplacer cette habitude et commencer à aller mieux.

Plusieurs de mes patients ont trouvé la paix dans l’activité physique ou la pleine conscience. Ça commence ici, quand vous le voulez.

J’espère que les hautes instances nous apporteront des réponses ou des solutions pour prévenir de telles tragédies. En attendant, continuons de s’entraider au lieu de juger. La maladie mentale est là, elle fait mal.

Mais le tissu social, l’écoute et le support autour de la personne feront bien souvent la différence.

Mes sympathies aux familles.

Mes pensées aux victimes et à tous les gens qui leur ont porté assistance. Que tout cela nous rapproche tous.

Frédéric Picotte, Médecine de famille, Professeur adjoint de clinique, Université de Montréal