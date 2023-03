Racisme et discrimination à la Ville de Montréal: l’opposition veut une enquête indépendante

Une enquête indépendante doit être déclenchée pour faire la lumière sur des cas de racisme et de discrimination vécus par des employés de la Ville de Montréal, réclame l’opposition à l’hôtel de ville.

«C’est inacceptable que des employés qui ont à cœur la Ville de Montréal et qui assurent le bon fonctionnement de notre métropole doivent vivre ces situations qui sont humiliantes et méprisantes», a indiqué mercredi Alba Zuniga Ramos, porte-parole de l’opposition officielle en matière d’affaires juridiques.

Des pompiers et d’autres employés racisés de la Ville ont indiqué avoir été victimes de propos racistes et de harcèlement par leurs collègues, rapportait «Le Devoir» en début de semaine.

Les élus d’Ensemble Montréal jugent que ces incidents ne sont pas assez dénoncés. Ils pensent qu’un problème existe dans le processus de signalement des plaintes.

PHOTO AGENCE QMI, AUDREY SANIKOPOULOS

L’opposition souhaite donc qu’une enquête soit confiée à une organisation externe à la Ville. Un volet devrait se concentrer sur le processus de dénonciations et de plaintes. Le climat de travail devrait aussi être examiné.

«Moi-même j’ai été un employé de la Ville de Montréal, moi-même je peux en témoigner. Ce qu’on entend maintenant, ça ne serait que la pointe de l’iceberg», a soutenu Abdelhaq Sari, conseiller de la Ville du district de Marie-Clarac à Montréal-Nord.

Ce dernier a reconnu avoir été la cible de propos racistes de supérieurs lorsqu’il travaillait au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

«Ce qui me dérange aujourd’hui, c’est que je n’ai pas osé déposer plainte, parce qu’on se dit “tu as déjà un emploi” et à un moment donné, tu veux vraiment avoir une carrière et avancer», a-t-il témoigné.

«Rien qui change»

Mme Ramos s’est également interrogée sur le rôle de la Commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques.

La commissaire Bochra Manaï a été nommée par la Ville en 2020. «Elle est en poste depuis deux ans et on voit qu’il n’y a rien qui change sur le terrain», a-t-elle souligné.

Selon l’élue, les employés de la Ville seraient déçus du manque de changement. Elle reproche qu’aucun plan concret n’ait été déposé depuis l’arrivée de Mme Manaï.