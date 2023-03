Retour des 7 doigts à la TOHU: la troupe jouera «Passagers» au moins une quinzaine de dates

La troupe circassienne les 7 Doigts de la main présentera l’un de ses spectacles les plus emblématiques à la TOHU, à partir de la semaine prochaine.

La troupe la plus jouée à la salle circulaire offrira 16 représentations de son spectacle «Passagers», du 23 mars au 8 avril.

S’articulant autour des déplacements, des rencontres et du temps qui passe, «Passagers» trouve l’équilibre entre les prouesses acrobatiques, la danse, les projections, l’humour et la sensibilité. l’histoire raconte, le temps d’un voyage en train, la rencontre entre des étrangers qui se côtoient dans un même wagon. Elle célèbre l’humain et la beauté des relations interpersonnelles.

Les 7 doigts de la main ont présenté ce spectacle pour la première fois à la Cité des arts en 2018, après quoi s’en est suivi une tournée internationale.

Signée par Shana Carroll, cette création porte avec elle les compositions musicales de Colin Gagné.

