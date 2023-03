«Shazam! La rage des dieux»: c’est mauvais... même (et surtout) en IMAX

Pendant 130 minutes, Zachary Levi, Rachel Zegler, Lucy Liu, Djimon Hounsou et Helen Mirren s’agitent dans tous les sens sans que l'on comprenne vraiment pourquoi.

Cette fois-ci, Billy Batson, incarné dans sa version de super héros par Zachary Levi, et sa fratrie adoptive de super héros doivent se battre contre Anthea (Rachel Zegler qui joue fort mal), Kalypso (Lucy Liu) et Hespera (Helen Mirren), les filles d’Atlas venues récupérer le sceptre de leur père et détruire, au passage, Philadelphie.

Écrit par le tandem composé de Henry Gayden et de Chris Morgan et réalisé par David F. Sandberg – le même trio que le premier opus, sorti en 2019 –, ce «Shazam! La rage des dieux» ressemble furieusement à un remixage de scènes déjà vues dans un nombre incalculable de films ou de séries du même genre. Le pont, évidemment au-dessus d’un fleuve, qui menace de s’écrouler : fait! Les familles sur le point de mourir : fait! Le bitume qui se fissure: fait! Les voitures qui s’abîment dans l’eau: fait! La population transformée en statue: fait! Le méchant dragon: fait! Les super héros à la rescousse: surfait!

Certains éléments font même parfois penser à «Morbius» - c’est tout dire - avec ces créatures fantastiques (encore et toujours) déjà vues assoiffées de sang, on respire des relents de «Superman» avec les plans de Shazam dans les airs, on évoque l’ombre de «Spider-Man» avec l’idylle adolescente, et un vague parfum de Disney flotte même autour du message sur l’amour familial plus fort que tout. Décidément!

De surcroît, et parce qu’il s’agit de «Shazam! La rage des dieux» - long métrage mineur s’il en est un -, le budget de production n’est «que» de 100 M$ US. Malheureusement, l’écran géant d’une salle IMAX ne laisse passer aucun défaut et les effets spéciaux parfois approximatifs (les voitures tombant dans l’eau, le dôme au-dessus de Philadelphie ou les harpies, notamment) prennent rapidement des dimensions d’erreurs catastrophiques... surtout pendant 130 minutes.

Inutile ce «Shazam! La rage des dieux»? Oui. Rageant? Encore oui. Parce que malgré un court moment sympathique (les superbes licornes, amadouées par des Skittles... on imagine bien sûr un placement de produit juteux), ce long métrage ne s’adresse à aucun public: les adultes en seront pour leurs frais, les jeunes enfants auront peur et les ados trouveront la proposition fort mièvre. Pas de doute, il est plus que temps que l’univers de DC fasse peau neuve. Une fois de plus.