L’accusé dans le drame d’Amqui qui a coûté la vie à deux personnes, Steeve Gagnon, est natif du village avoisinant de Saint-Léon-le-Grand, à près de 10 km de l’endroit où il a commis l’irréparable.

Le maire de cette municipalité connait bien le suspect. Jean-Côme Lévesque a d’ailleurs aperçu celui qui allait happer une douzaine d’innocents passants peu avant qu’il ne passe à l’acte.

«J’allais faire des emplettes en ville et je suis passé par la rue Desbiens, a-t-il raconté sur les ondes de LCN, mercredi. J’ai vu Steeve qui embarquait dans son véhicule. Steeve, je le connais très bien. Je me suis dit qu’il allait prendre une "ride", comme on dit en bon québécois.»

Celui qu’il décrit comme un jeune camionneur aurait été en arrêt de travail depuis peu et il semblait avoir régressé sur le plan psychologique.

«Son état de santé s’est vraiment dégradé pour qu’il pose un pareil geste, craint-il. C’est une fraction de seconde que ça prend pour qu’un gars en déséquilibre perde complètement la vraie notion du bon sens.»

Peu après avoir aperçu Gagnon devant sa résidence, le maire Lévesque a circulé sur le boulevard Saint-Benoit Ouest, où il a constaté l’horreur. C’est en contournant le premier cortège de véhicules policiers qu’il a compris l’ampleur de la scène.

«Je me suis dit qu’il y a eu un accident et que quelqu’un a blessé des piétons. Je suis passé à côté du véhicule de la Sûreté (du Québec), puis... oh! J’en vois d’autres sur le trottoir. Je me suis dit "Mon Dieu, Seigneur!".»

Un témoin de l’incident a raconté au maire Lévesque ce qu’il a vu et a décrit comment le camion-bélier a fauché des personnes sur le trottoir. C’est en soirée qu’il a entendu le nom de Steeve Gagnon être associé au crime. C’était un choc, puisque Gagnon était lié d’amitié avec son fils et qu’il connait l’homme de 38 ans depuis longtemps.

«Il arrêtait voir mon garçon de temps en temps. Il est venu à notre entrepôt l’été dernier, où on range notre bois de chauffage.»

Rappelons que Gagnon a été accusé mardi de conduite dangereuse ayant causé la mort de Gérald Charest, 65 ans, et Jean Lafrenière, 73 ans.