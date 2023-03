Un enfant de 8 ans amasse 100 000$ pour son serveur préféré

Le plaisir de déjeuner au restaurant d’un enfant de 8 ans s’est transformé en incroyable élan de générosité.

Kayzen Hunter a délicieux rituel, aller manger au Waffle House en compagnie de son grand-père.

Le garçon de Little Rock en Arkansas adore se faire servir son repas préféré par son serveur favori, Devonte Gardner.

«C'était il y a environ un an. Mon père a commencé à aller au restaurant et Kayzen l'accompagnait. De retour à la maison, il racontait à quel point il estimait Devonte», raconte Vittoria Hunter, la maman de Kayzen à TODAY.com.

Devonte apprécie aussi particulièrement son jeune client. «Chaque fois, je lui fais un high five, car c’est ce à quoi il s’attend.» Il prend soin de mémoriser ce que Kayzen aime manger: des œufs brouillés avec du fromage, pas de rôties, des pommes de terre rissolées recouvertes de fromage et un thé glacé-limondade, le fameux Arnold Palmer.

«C'est un enfant merveilleux. Il me raconte des blagues chaque fois. Quand il entre au restaurant, il me dit:❝ Hé, Devonte, j'ai une blague pour toi❞, et nous rions», raconte le serveur au sourire contagieux.

La famille de Kayzen s’est mise à fréquenter le restaurant presque tous les weekends et a appris à connaître Devonte qui leur a parlé de sa famille, de sa femme et ses deux fillettes de 2 et 3 ans. Les Hunter ont découvert un homme formidable.

Au fil de leurs conversations, la famille de Kayzen a su que Devonte et sa famille vivaient des moments difficiles. Les Gardner avait quitté leur logement infesté de rats et de cafards, rempli de moisissure qui rendait ses filles malades et où il n’y avait pas de chauffage. Ils avaient trouvé refuge dans un motel. Devonte et sa famille y vivaient depuis huit mois. Il n’avait pas de voiture non plus pour se rendre au boulot.

Kayzen a alors eu envie d’aider son serveur préféré. «Il est entré à la maison en disant: ❝Maman, Devonte marche pour se rendre au travail, je vais lancer un GoFundMe❞», explique Vittoria Hunter. Son fils l’a suppliée pendant un certain temps avant qu’elle accepte.

Au départ, Kayzen voulait amasser assez d’argent pour que Devonte soit en mesure de se procurer un véhicule pour se rendre chez Waffle House.

L’enfant et sa mère ont trouvé 500 dollars et mis en ligne leur message sur GoFundMe, le 18 février. «Aidez Devonte à obtenir une voiture familiale» et Kayzen y racontait l’histoire du père de famille. Le duo mère-fils croyait amasser 5000 dollars.

Le GoFundMe ne connaît pas un grand engouement au début, mais plus l’histoire de Kayzen et Devonte est connue et médiatisée, plus les gens se sont montrés généreux. Rapidement, plus de 100 000 dollars ont été amassés.

Devonte Gardner peut maintenant loger sa famille convenablement.

«C’est un enfant si positif. Il a un énorme cœur. Je suis tellement reconnaissant qu’il soit entré dans ma vie», témoigne le serveur en parlant de son petit client de 8 ans.

D'après TODAY.com