Une publicité «weird et sketch» du gouvernement

La nouvelle publicité du gouvernement du Québec sur la protection du français n'est pas au goût de Yasmine Abdelfadel.

Sans dénigrer l’idée de réaliser une publicité pour tenter de rejoindre les plus jeunes, elle croit que le contenu et le message ne sont pas du tout appropriés.

«J’ai l’impression d’écouter Jocelyne dans l’émission "Radio Enfer". On parle aux jeunes en disant des "Yo". Honnêtement ce n’est pas digne d’une publicité gouvernementale. Je la trouve nulle. J’ai l’impression qu’on est allé chercher un vieux VHS du National Geographic et qu’on a ajouté une voix hors champ. Je ne comprends même pas comment cela a pu coûter un demi-million de dollars. Je suis "full" négative, je trouve ça "weird" et "sketch"», dit-elle en souriant.

L’ancienne péquiste, Elsie Lefebvre, abonde dans le même sens et croit que le gouvernement a raté son objectif.

«C’est vrai que les jeunes parlent comme ça. Est-ce que la publicité touche la cible? À mon travail, je suis entouré de personnes entre 20 et 35 ans et tout le monde était mort de rire négativement», dit-elle.

Contrairement à ses deux collègues, Gaétan Barrette a surpris le panel d’expert en approuvant le choix du gouvernement.

«Je suis sûr que ceci laisse une trace dans l’esprit des jeunes. Ils vont en rire, mais l’objectif est de tenter de faire réaliser aux jeunes que c’est vrai que l’on en met [des anglicismes] beaucoup et peut-être que l’on pourrait faire un peu plus attention (...) Il n’y a pas de geste unique qui va régler le problème, c’est une multitude», ajoute M. Barrette.

Voyez le débat complet dans la vidéo ci-dessus.