Accident mortel en Beauce: décès d'une 3e victime, une fillette de 4 ans

L’accident de la route impliquant 11 personnes près de Saint-Frédéric, en Beauce, a couté la vie à un père d’Adstock et deux de ses enfants, mercredi après-midi. D’autres membres de la famille se trouvent toujours dans un état critique.

La minifourgonnette qui contenait les six membres de la famille circulait sur la route 112, entre Saint-Frédéric et Vallée-Jonction, lorsque le drame est survenu. Pour une raison qu’on ignore, leur véhicule a percuté de plein fouet un camion semi-remorque qui venait en sens inverse.

L’homme de 42 ans originaire d’Adstock qui se trouvait au volant de la voiture a perdu la vie mercredi, tout comme son fils de 12 ans. Sa conjointe et ses trois autres enfants qui se trouvaient aussi à bord du véhicule ont subi de graves blessures.

Photo AGENCE QMI, MARCEL TREMBLAY

En matinée jeudi, des membres de la famille ont confirmé au Journal qu'un deuxième enfant, une fillette de 4 ans, avait également rendu son dernier souffle.

Les cinq personnes qui se trouvaient à bord du camion n’ont pour leur part pas été blessées sérieusement.

«Pensez aux enfants»

Rencontré sur place par Le Journal, Normand Jacques explique avoir été l’un des premiers à être arrivé sur la scène. C’est que l’incident est arrivé tout juste devant sa résidence.

«On a entendu comme une explosion, un gros boum! On pensait qu’une voiture venait de défoncer la maison», raconte l’homme qui se trouvait à l’arrière de la maison quand la collision a eu lieu.

Après avoir contacté les autorités, M. Jacques est sorti dehors pour offrir son aide, mais les premiers secours sont arrivés rapidement sur les lieux pour prendre les choses en main.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

«Il y a avait une dame qui criait: "Occupez-vous pas de moi, pensez aux enfants, pensez aux enfants!"», explique-t-il.

Circonstances nébuleuses

Pour plusieurs intervenants contactés par Le Journal, les circonstances de cet incident sont nébuleuses. Il faut dire que le tronçon de route touché par l’accident est une ligne droite où la chaussée était totalement sèche et il n’y avait aucune trace de soleil dans le ciel.

Qui plus est, le camion appartenait au Centre de formation en transport de Charlesbourg qui était en service avec quatre étudiants et un professeur à bord au moment des faits. Or, ce secteur de la route 112 est utilisé fréquemment par cette organisation.

«Ils viennent souvent s’y pratiquer à freiner, comme il y a une petite pente. On les entend compresser sur quelques centaines de mètres. Ils connaissent le secteur», indique Micheline Grenier, mairesse de Saint-Frédéric.

La Sûreté du Québec n’a écarté aucune hypothèse quant aux raisons de la collision pour le moment.