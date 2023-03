«Ce n’est qu’un au revoir» - Louis Jean

Après plus de 10 années à l’animation des rendez-vous de hockey et à la présentation de plusieurs grandes entrevues, l'animateur Louis Jean s'est entendu avec TVA Sports à l’effet qu'il quittera la chaîne à la fin du mois de mars.

À la suite des changements à la programmation annoncés en décembre dernier permettant à la chaîne de diffuser plus de sports en direct, un remaniement de la grille a forcé des réaffectations pour mieux refléter les nouveaux besoins au sein des équipes de production. Dans ce contexte et après une discussion sur sa prochaine affectation, l’animateur dit avoir amorcé au cours des dernières semaines une réflexion sur les prochaines étapes dans sa carrière.

«Je remercie TVA Sports pour ce mandat qui m’a passionné pendant une décennie et qui a été une expérience marquante et enrichissante dans ma vie. Il est maintenant temps pour moi de commencer un nouveau chapitre qui reste à définir. Aux téléspectateurs, aux athlètes, aux entraîneurs, aux intervenants du milieu sportif et aux collègues avec qui j’ai développé une grande complicité, je dis que ce n’est qu’un au revoir», a déclaré Louis Jean.

«Louis s’est rapidement démarqué dans son rôle d’animateur des matchs du CH du samedi soir, des événements spéciaux de la LNH et des grandes entrevues qu’il a réalisé avec les plus grands noms de la Ligue. Bien que nos chemins se séparent, je le remercie pour sa grande contribution à TVA Sports et je lui souhaite du succès dans ses futurs projets», a ajouté Louis-Philippe Neveu, directeur général de TVA Sports.

Les amateurs fans de hockey québécois ont découvert Louis Jean à la diffusion de plusieurs matchs et événements spéciaux de la LNH ainsi que lors des traditionnels rendez-vous du samedi soir des Canadiens de Montréal. Il a également été à la barre de la quotidienne Le premier trio, a présenté des grandes entrevues dans l’émission Dans l’enclave et a animé le balado Temps d’arrêt.