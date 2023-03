Couche-Tard va acquérir des actifs de TotalEnergies pour 4,5 G$

Couche-Tard va acquérir pour 4,5 milliards $ des actifs européens de la multinationale TotalEnergies qui veut anticiper la fin des ventes de véhicules thermiques d’ici 2035 en Europe.

Le projet d’acquisition qui reste assujetti aux approbations usuelles concerne quelque 2193 sites de stations-service et magasins, dont 1195 en Allemagne, 566 en Belgique, 387 aux Pays-Bas et 45 au Luxembourg, ce qui permettra à l’entreprise québécoise d’étendre son réseau européen.

L’entente prévoit l’acquisition totale des sites situés en Allemagne et aux Pays-Bas par le groupe lavallois de distribution d’alimentation et de carburants qui deviendra également actionnaire majoritaire dans les entités belges et luxembourgeoises.

AFP

Cela «nous permettra de croître ensemble au sein des économies les plus fortes d'Europe et de progresser dans notre vision de devenir la destination préférée pour l'achat de marchandises et pour la mobilité à travers le monde», a déclaré par communiqué Brian Hannasch, président et chef de la direction d'Alimentation Couche-Tard, jeudi.

«Nous nous réjouissons que Couche-Tard mette tout son savoir-faire au service de ces 2200 stations en Europe de l'Ouest et de nous associer avec eux en Belgique et au Luxembourg où nous sommes leaders de marché», a mentionné Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies.