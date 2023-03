Culturiste à 79 ans et dans une forme incroyable!

Vous manquez de motivation pour vous entraîner, la grisaille, le long hiver a plombé votre moral, et bien, jetez un œil à cette culturiste qui, à 79 ans, est dans une forme olympique.

Iris Davis s’est toujours entraînée, mais ce n’est qu'il y a quelques années qu’elle a décidé de passer chez les professionnels. Et ça fonctionne! Sa rigueur, sa discipline et le plaisir manifeste qu’elle a de pousser son corps encore plus loin sont payants.

Ses 103 000 abonnés peuvent la voir s’entraîner sur TikTok et bénéficier de ses conseils. Il faut voir ce dont elle est capable.

Quand, l’Américaine se hisse dans les airs avec des anneaux et se retrouve la tête en bas, on se dit wow. Comment y parvient-elle à son âge? On a envie de faire pareil.

Iris Davis est d’ailleurs entraîneuse professionnelle et d’après ses exploits, elle ne compte pas s’arrêter.

Elle gagne des médailles. Elle est détentrice d’un record de tractions à la barre, elle en a fait 21 en direct en 2020 lors d'une compétition «sénior». Elle est aussi la plus âgée chez les pros IFBB aux États-Unis en 2021.

Sur ses médiaux sociaux, on la voit initier des jeunes aux bienfaits de l’entraînement et aussi des gens âgés.

Alors quand vous manquerez d’inspiration, regardez les exploits d’Iris, car à bientôt 80 ans, elle est inspirante.