Deux policiers tués lors d'une intervention à Edmonton

Deux policiers ont été tués par balle jeudi matin lors d'une intervention au domicile d'un citoyen, a annoncé la police de la ville d'Edmonton en Alberta.

«Le service de police d'Edmonton déplore la perte de deux de ses agents de patrouille qui ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions, alors qu'ils répondaient à un appel plus tôt aujourd'hui (jeudi)», a déclaré Scott Pattison, le porte-parole de la police d'Edmonton.

CAPTURE D'ÉCRAN/GLOBAL NEWS

Ces dernières années, le Canada a vécu une succession d'événements d'une violence inédite pour le pays, même si les fusillades restent bien plus rares que chez son voisin américain.

Les autorités n'ont pas donné plus de détails mais le chef de la police de la ville doit tenir une conférence de presse dans la matinée.

D'après les images télévisées des médias locaux, un grand déploiement policier était en place dans le quartier où se sont produits les deux meurtres.

CAPTURE D'ÉCRAN/GLOBAL NEWS

«Tous les jours, les agents de police s'exposent au danger pour protéger la population. La mort de deux agents nous rappelle cette réalité», a déploré sur Twitter Justin Trudeau, le Premier ministre canadien.

«Aucun mot ne peut décrire ce que nos membres et leurs familles ressentent en ce moment. L'ensemble de notre service et de notre communauté sont en deuil et je suis dévasté», a déclaré dans un message sur Twitter Michael Elliott, ancien chef de l'association de la police d'Edmonton.