Estrie: les appareils d’imagerie médicale désuets seront remplacés d’ici 2025

Les appareils d’imagerie médicale du CIUSSS de l’Estrie-CHUS désuets seront remplacés d’ici 2025, a confirmé l’établissement après que les radiologistes de la région se soient plaints ouvertement.

• À lire aussi: Les ratés d’un système informatique provoquent des délais dangereux en Estrie

«Nous en avons remplacé un cette année, un autre le sera l’an prochain et le troisième remplacement aura lieu en 2025», a mentionné le directeur des ressources informationnelles et des technologies au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Philippe Préville, qui ajoute que les appareils actuellement utilisés sont fiables et respectent les plus hauts standards de qualité.

Le Dr Yves Patenaude, radio-pédiatre, avançait mardi que trois appareils d'imagerie par résonnance magnétique (IRM) de la région sont âgés respectivement de 17, 18 et 20 ans.

Pourtant, les directives sur le cycle de vie de l'équipement d'imagerie médicale au Canada prévoient que la durée de vie utile d’un appareil d’IRM est de 8 à 12 ans selon l’utilisation, et qu'un appareil «ne devrait pas excéder 15 années, peu importe la technologie.»

Système informatique Ariane

Concernant le dossier clinique informatisé (DCI) Ariane, utilisé par le CIUSSS de l’Estrie et qualifié de désuet et dysfonctionnel par l’ex-ministre de la Santé Gaétan Barrette, M. Préville est catégorique: «On a un bon système, on s’en occupe, il est fiable, il est sécuritaire, il est à jour et il répond aux besoins de la population de l’Estrie.»

Le système Ariane a été créé il y a 30 ans et est utilisé pour que les professionnels en soins puissent avoir accès à aux informations médicales des patients. Il est entretenu par la firme QuadraMed, une division de Harris Healtcare, détenue par l’entreprise canadienne Constellation software.

En 2020, le conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie-CHUS a autorisé le renouvellement du contrat de service avec QuadraMed pour un montant maximum de 35,7 millions $ pour une période pouvant aller jusqu’à huit ans et demi.

En juin 2022, un contrat de 700 000 $ a été octroyé de gré à gré par le CIUSSS à QuadraMed pour des travaux dans la programmation du DCI Ariane pour l’amélioration du dossier patient unique.

Malgré tout, des médecins se sont plaints récemment à propos du système informatique. «Des systèmes informatiques, il y a des gens qui les aiment et des gens qui ne les aiment pas, a répondu Philippe Préville. Je sais qu’une très grande partie de la clientèle est très satisfaite du système qu’ils ont et qui leur permet de répondre efficacement au besoin de la population.»