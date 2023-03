Huit ans pour un père incestueux: un juge encense le courage de la victime

Un juge qui vient de condamner un père indigne à 8 ans de pénitencier pour de l’inceste «horrifiant» sur sa fillette a tenu à souligner le courage de la victime, qui a trouvé la force de le dénoncer des années plus tard.

«Le tribunal a été favorablement impressionné par le calme, l’intelligence et la dignité de cette jeune fille. Le tribunal tient à souligner sa force et son courage [...], il lui souhaite un avenir rempli de belles choses, elle ne doit surtout pas perdre de vue qu’elle est un atout précieux pour l’humanité», a déclaré le juge Manlio Del Negro, ce jeudi au palais de justice de Montréal.

Ces mots remplis d’encouragement envers la victime contrastaient avec ceux à l’attention de l’accusé, un résident de Longueuil âgé de 50 ans. Car pendant un an et demi à partir de 2015, le père indigne s’est mis à violer sa fille de 8 ans, sous prétexte que son couple battait de l’aile et qu’il «avait le droit d’avoir de la sexualité et de l’amour».

«Supplice torturant»

Ainsi, quand sa femme partait pour aller travailler, il s’en prenait à sa fille. En tout, il a abusé d’elle à une dizaine de reprises.

«Il s’agit de relations sexuelles comportant des pénétrations vaginales et anales, des attouchements des parties intimes et des contacts buccaux génitaux réciproques», a détaillé le juge pour faire comprendre l’ampleur des crimes, qu’il a comparés à «une forme de supplice torturant».

Pour le magistrat, ces viols répétés devaient être «considérés comme étant horrifiants, atroces, révoltants, portant atteinte à la dignité humaine».

Le père incestueux, que l’on ne peut identifier afin de protéger l’identité de sa fille, avait finalement divorcé vers 2017. Et deux ans plus tard, la fillette se confiait à des responsables de son école.

Arrêté et accusé d’inceste et d’agression sexuelle, le père indigne avait finalement plaidé coupable et s’était excusé pour ses gestes.

Ado résiliente

La victime, de son côté, avait expliqué comment les agressions l’avaient traumatisée «au point de ne pas pouvoir parler de ce qu’elle subissait, d’avoir vécu l’enfer et d’avoir été dégoûtée par son existence».

L’adolescente a toutefois su puiser en elle la force d’aller de l’avant, et elle souhaite maintenant aider les jeunes filles victimes d’abus sexuels. Elle a depuis coupé tous les liens avec son père.

«Le tribunal souhaite, maintenant que la cause est terminée, qu’elle puisse ressentir un certain sentiment de soulagement et qu’elle puisse aussi pouvoir tourner la page sur ce triste épisode de sa vie», a dit le juge juste avant de condamner le père indigne à 8 ans d’incarcération.

Me Jean-François Boudreau de la défense suggérait la peine minimale de 5 ans, tandis que Me Charles Doucet de la Couronne en demandait 10. Une fois sa peine purgée, le père incestueux se verra interdire de se trouver dans des lieux où il pourrait y avoir des mineurs. Il a également été inscrit au registre des délinquants sexuels pour 20 ans.