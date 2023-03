Le cinéaste Claude Fournier s'éteint à 91 ans

Le cinéaste, producteur et écrivain Claude Fournier est décédé jeudi, à l'âge de 91 ans, à la suite de problèmes cardiaques. Son frère Guy Fournier en a fait l’annonce au Journal.

Le cinéaste a passé les derniers jours au Centre hospitalier de l'Université de Montréal après avoir subi un infarctus lors d'un voyage en Martinique.

«Nous avons passé notre vie ensemble. Nous avons tout partagé», a dit Guy Fournier.

Cinéaste prolifique, Claude Fournier laisse derrière lui une oeuvre abondante.

En mai 1970, son premier long métrage de fiction, la comédie érotique «Deux femmes en or», devient rapidement un phénomène populaire (on parle de deux millions de spectateurs).

Le réalisateur tentera ensuite de renouer avec ce succès en réalisant «Les chats bottés», en 1971, et «La pomme, la queue et les pépins», en 1974.

Dans les années 1980, il a multiplié les productions importantes : «Bonheur d'Occasion» (1983), «Les Tisserands du pouvoir» (1988) et «Juliette Pomerleau» (1999) comptent parmi ses plus grands succès.

En 2008, Claude Fournier et sa conjointe Marie-José Raymond se sont occupés de la mise sur pied du projet de numérisation et de restauration du patrimoine cinématographique québécois, Éléphant - mémoire du cinéma québécois. Fournier et Raymond occupent ces fonctions jusqu'à la fin de l'année 2018, supervisant la restauration de 225 longs métrages.

