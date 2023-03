Le ministre Girard prudent, mais optimiste

À quelques jours de la présentation de son 5e budget, le ministre des Finances Eric Girard affiche un optimisme prudent.

Il garantit qu'il va maintenir, voire hausser les sommes accordées aux missions premières de l'État.

«Il y a eu une campagne électorale, aussi on a été assez clair sur les priorités, et puis les Québécois s'attendent à des améliorations en santé, en éducation. Puis ça, c'est notre rôle comme gouvernement, de répondre à ça», a affirmé le ministre Girard à TVA Nouvelles.

En 2019, Eric Girard disposait de 5 milliards de surplus.

«Le déficit prévu au dernier budget, c'était 6,5 milliards. Il y a eu une pandémie, avec la pire récession depuis la Deuxième Guerre mondiale, et ça a eu des impacts sur tout le monde», explique le ministre.

«Nous, on a fait un choix, on fait un choix de continuer à investir dans les services publics, les missions de l'État. On a choisi de supporter nos entreprises, les Québécois», ajoute-t-il.

Alors que l’opposition s’attend à des baisses d’impôts, Eric Girard accepte de prendre certains engagements.

«On va revenir à l'équilibre budgétaire, on va continuer de réduire la dette. On a vraiment un cadre financier qui est prudent et responsable», indique le ministre des Finances.

Pour voir le reportage complet, visionnez la vidéo ci-haut.