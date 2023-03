Un restaurateur de la Montérégie a exposé trois clientes sur internet qui ont quitté son commerce sans payer, suscitant de nombreuses réactions à propos de ce phénomène qui prendrait de l’ampleur sur les réseaux sociaux.

Ce dernier a attiré l’attention de l’analyste politique Régine Laurent, qui a vivement dénoncé cette pratique lors du segment «Le billet de Régine» à l’émission «Le Bilan», n’y allant pas de main morte envers les voleurs.

«Si c’est une mode, que toute cette gang-là se mette un sac de papier brun sur la tête, s’insurge-t-elle. Il faut appeler un chat un chat, c’est du vol.»

«Ce qui m’enrage c’est qu’ils partent le ventre plein, bien mangé, bien bu, mais pour la serveuse et le restaurateur, ça les rend déficitaires, continue-t-elle. J’espère que ces gens-là se sentent mal parce que je n’ai aucune pitié pour ces voleurs et ses voleuses.»

La problématique des clients qui partent sans payer s’ajoute à une longue liste de réalités qui rendent la vie dure aux restaurateurs depuis le début de la pandémie.

«Ces vols-là s’ajoutent au fait que les restaurateurs ont eu la vie dure durant la pandémie, ajoute l’ancienne présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. D’autres, à cause de la pénurie de personnel, ouvrent quelques jours par semaine et ne sont plus à 7 jours sur 7, et sans parler des autres incivilités qui ont des conséquences financières, soit ceux qui réservent et qui ne se présentent pas.»

«Pour moi ces comportements-là c’est tout simplement odieux.»

La situation des restaurateurs n’est cependant qu’un exemple parmi tant d’autres pour Mme Laurent quant aux enjeux auxquels fait face la classe moyenne.

Inflation, augmentation des taux hypothécaires, hausse des loyers et factures exorbitantes à l’épicerie; elle espère que le budget qui sera présenté la semaine prochaine par le gouvernement tiendra compte de ces nouvelles réalités.

«Il faut espérer qu’il tiendra compte des impacts du coût élevé de la vie, soutient-elle. Qu’il aura compris la mesure de la situation qui est compliquée pour beaucoup trop de personnes. Qu’il fournira des aides financières [...] qui auront un impact à moyen et long terme. Qu’il apporte aussi des aides significatifs, par exemple, aux organismes communautaires qui font une réelle différence.»

«Je souhaite que le budget du ministre Girard soit reconnu comme le budget le plus humain des dernières années parce qu’il aura mis en place des mesures pour prendre soin de notre monde», conclut-elle.

Le budget sera présenté le 21 mars.

Voyez l’intégralité du «Billet de Régine» dans la vidéo ci-dessus