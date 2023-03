Carnage dans Rosemont: une expérience traumatisante

Le soutien psychologique s’est déployé rapidement à la suite du triple meurtre survenu dans le quartier Rosemont, à Montréal.

Dès les premières minutes suivant l’appel au 9-1-1, une équipe d’urgence du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) a été dépêchée sur les lieux du drame.

De nombreux intervenants sont allés à la rencontre des premiers répondants, mais également des citoyens du quartier affectés par l’événement.

«On essaye de sécuriser les gens, quitte à trouver dans leur entourage qui peut être là pour eux. Donc, (on tente de) les accompagner pour s’assurer que les gens sont bien ou mieux et (on veut) identifier les personnes qui sont plus fragiles, plus vulnérables ou qui ont plus de réactions selon ce qu’ils ont vu, selon ce qu’ils ont vu, selon ce qu’il s’est passé, selon les impacts», a expliqué à TVA Nouvelles la directrice générale du CAVAC Montréal, Jenny Tremblay.

Le CAVAC rappelle toutefois que le drame de vendredi pourrait aussi affecter d’autres personnes à travers le Québec.

Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à contacter le 1 866 532-2822 afin d’entrer en contact avec le CAVAC le plus près de votre domicile.

