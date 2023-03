Convertir des bicyclettes et vélos électriques: «ça leur permet de faire ce qu’ils aiment»

Une entreprise de Saint-Jean-sur-Richelieu s’affaire depuis un an à transformer tous types de bicyclettes en vélos électriques.

Le service offert par Vélo Conversio est de plus en plus populaire, notamment en raison du prix qui est beaucoup moins élevé que celui d’un nouveau vélo électrique.

La copropriétaire Gabrielle Bédard a une formation de physiothérapeute, mais a décidé de se lancer dans l’aventure de la conversion de bicyclettes.

«Ce que j'aimais beaucoup de l'idée quand on m'a parlé du vélo électrique, c'était que les gens allaient pouvoir doser leurs efforts, dit-elle. Dans le fond, chaque sortie de vélo devient vraiment à l'image de ce que la personne veut que ce soit.»

Un client de la boutique de conversion souhaite utiliser son vélo comme moyen de transport principal lors de sorties en camping avec son véhicule récréatif.

«Quand on arrive dans un camping, on laisse le VR là pour la fin de semaine, affirme Marc-André Berthiaume. Mais on peut prendre les deux vélos, aller visiter les villes autour et faire un 50, 60 ou 70 km dans la journée, mais sans être brûlé.»

Ce témoignage n’est pas le premier reçu par les propriétaires de Vélo Conversio.

«Il y a des clients qui sont venus nous voir expressément pour nous dire merci parce que ça leur a permis de faire ce qu'ils aiment et, dans certains cas, qu'ils ne pouvaient plus faire», raconte le copropriétaire, Nikki Fortin.

Vélo Conversio est l’une de plusieurs entreprises qui offrent ce service au Québec, permettant ainsi une nouvelle option de mobilité plus verte et plus compacte pour le public.

