Laurent Dagenais est peut-être un nom que vous reconnaissez. Vous êtes nombreux à le suivre sur les réseaux sociaux, lui qui est suivi par plus d'un million huit cent mille abonnés, sur TikTok.

Il y a un an le créateur a abandonné sa carrière en restauration pour gagner sa vie sur TikTok, YouTube et Instagram et rayonne maintenant aux quatre coins de la planète.

Notre animateur Pierre-Olivier Zappa est donc allé à la rencontre de ce maestro de la cuisine qui démontre qu'on peut faire de grandes choses, dans la cuisine de son appart !

«Pendant la COVID, j'étais un peu en train de me dire "bon, comment rester sain et aussi garder la passion de la cuisine en vie", donc j’ai décidé de faire des petites vidéos pour la plaisir à la maison tout seul», explique M. Degenais.

Le chef explique qu’il n’est maintenant plus seul dans sa cuisine pour créer ses vidéos.

«Quand j'ai rencontré Amandine, elle a commencé à filmer les vidéos à ma place, faire du montage», explique-t-il. «Elle m’a convaincu de commencer un compte TikTok. Je pensais que c'est pour les vidéos de danses douteux, mais finalement, j'ai parti un compte et c'est parti en flèche.»

Aujourd'hui, les capsules que M. Dagenais fait sur TikTok sont vues par des dizaines de millions de personnes à travers le monde.

«Je pense que le mieux avec un téléphone, c'est vraiment le sentiment de pouvoir te sentir presque dans la cuisine avec la personne», explique le chef. «Ce n’est pas un vidéo qui est trop montée avec des effets spéciaux et des caméras de haute qualité, donc, je pense que les gens apprécient que ce soit vraiment filmé avec téléphone.»

Malgré le plaisir que peut avoir un créateur de contenu à des capsules comme celles de M. Dagenais, l’aspect monétaire demeure toujours un enjeu.

«Au Canada, TikTok ne donne pas accès au Fonds des créateurs», lâche M. Dagenais. «TikTok a un budget annuel qu'ils vont répartir selon les plus gros comptes, les plus grosses vues, et je n’ai pas accès à ça ici, donc pour moi, le revenu numéro un, c'est tout ce qui est commanditaires.»

D’ailleurs, le créateur de contenu a terminé son année financière en facturant au-dessus d’un quart de millions de dollars et espère pouvoir continuer de vivre de sa passion.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.