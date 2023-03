Décès de l’acteur américain Lance Reddick

L’acteur américain Lance Reddick, connu pour ses rôles dans la série The Wire et la saga de films John Wick, est décédé à l’âge de 60 ans.

Les autorités auraient indiqué à TMZ que le corps du comédien aurait été retrouvé dans sa résidence de Los Angeles, vendredi matin. La cause de son décès n’est pas connue pour le moment, mais sa mort ne semblerait pas suspecte.

Lance Reddick s’est surtout fait connaître grâce à son rôle de Cedric Daniels, dans la série télé The Wire. Il est également apparu dans d’autres populaires émissions de télévision, telles que Law & Order, CSI : Miami, Lost, Oz, Fringe et Resident Evil.

Au grand-écran, on a notamment pu voir le comédien, né le 7 juin 1962 à Baltimore, dans les trois premiers volets de la saga «John Wick», où il campait le rôle de Charon. Il était d’ailleurs en pleine tournée médiatique du quatrième opus de la franchise, qui doit sortir en salle le 24 mars.

Ses débuts à la télévision remontent à la fin des années 1990 avec des apparitions dans des séries «New York Undercover», «Swift Justice», ainsi que dans la sitcom «The Nanny». Après un passage dans la minisérie «Falcone», il décroche un rôle récurrent dans le drame de HBO «Oz» en 2000. Il a ensuite enchainé les contrats et participé à plus d’une quarantaine de projets télé et presque autant de projets au cinéma.

Lance Reddick devait tenir le rôle de Zeus dans la série en développement «Percy Jackson and the Olympians». La série devrait être lancée l’an prochain sur Disney+.