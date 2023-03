Demi Lovato fait ses débuts de réalisatrice avec un documentaire sur les enfants stars

Demi Lovato a signé un contrat pour réaliser le documentaire Child Stars.

Rolling Stone a annoncé jeudi (16 mars 23) que la chanteuse de Sorry Not Sorry allait faire ses débuts en tant que réalisatrice en dirigeant un documentaire sur Hulu, dont la sortie est prévue en 2024. Selon un communiqué, Child Stars « déconstruira les hauts et les bas qui jalonnent l'enfance sous les projecteurs à travers l'objectif de certains anciens enfants stars les plus célèbres du monde ». Le nom des participants sélectionnés n'a pas encore été révélé.

« Il n'y a pas de meilleur sujet pour mes débuts de réalisatrice que celui-ci, qui me touche de près », a déclaré Demi Lovato dans un communiqué. « Notre projet met en lumière des messages importants sur le fait de grandir sous le regard du public, d'apprendre à protéger nos limites et de devenir les défenseurs actifs de notre propre destin. C'est avec humilité que j'ai pu apprendre des personnes qui ont vécu l'expérience unique de la célébrité à un jeune âge et partager leurs histoires dans notre film. »

À travers des interviews et des documents d'archives, le documentaire a été conçu pour examiner « la nature changeante de ce que représente grandir dans un monde de plus en plus connecté et public ». Belisa Balaban, vice-présidente principale de Hulu Originals chargée des documentaires et des séries non scénarisées, s’est également exprimée sur le projet à venir.

« L'expérience directe de Demi et ses relations personnelles sont au cœur de ce film poignant et exploratoire », a-t-elle expliqué. « Notre public s'intéresse depuis longtemps aux nuances de la culture pop, et l'histoire de Demi — les dures vérités et tout le reste — correspond exactement au genre d'histoires que nous nous sentons privilégiés de raconter chez Hulu. »

La carrière d'actrice de Demi Lovato a débuté à l'âge de 10 ans, en 2002, avec un rôle dans Barney & Friends aux côtés de la jeune Selena Gomez.