EN VIDÉO | Six voitures valant 600 000$ volées en 40 secondes dans un concessionnaire

Six véhicules neufs ont été dérobés d’un concessionnaire automobile et ce en moins de 40 secondes, probablement «un boulot à l’interne», croit le directeur du commerce du Kentucky.

Les six voitures, des Dodge Challenger Hellcats, ont été volées à 2h du matin, mardi, au concessionnaire Don Franklin Chrysler Dodge Jeep, à Somerset rapporte la chaîne locale WKYT.

Selon Adam Bryant, le directeur du commerce, les voleurs ont fait irruption dans la salle d’exposition et ont volé quatre des véhicules. Les clés étaient à l'intérieur des voitures.

Deux autres voitures qui se trouvaient sur le terrain de l’entreprise ont également été volées; leurs clés se trouvaient à l’intérieur du bâtiment et ont été trouvées.

La valeur du vol est évaluée à 600 000$.

«Vous savez, c'est beaucoup d'argent. C’est un gros problème», a laissé tomber le directeur du commerce.

«Ils sont entrés par la porte du garage arrière. Ils avaient une idée du fonctionnement de notre système de sécurité», a assuré le directeur.

Selon la caméra de surveillance, il a fallu au moins 40 secondes à sept individus pour partir avec les six Hellcats, valant chacun environ 95 000 $.

«Ils sont partis avant que l’alarme ne soit déclenchée. Une fois l’alarme déclenchée, il faut 60 secondes avant qu'elle ne commence à alerter. Ils étaient partis 20 secondes avant que l'alarme ne se déclenche. Le temps de réponse de la police était d'environ trois minutes. C'était vraiment bien pensé.»

Heureusement, cinq des véhicules ont été récupérés plus tard. Un des véhicules était en panne d’essence. Un a été trouvé dans le Tennessee et un autre en Alabama.

Le sixième véhicule n'a pas encore été retrouvé.

«Nous avons une idée de l'endroit où se trouve le dernier. On dirait qu'ils ont endommagé le GPS dessus. On dirait que c'est en Alabama. Nous avons travaillé avec les forces de l'ordre là-bas et ils nous ont aidés à le suivre.»

L’une des voitures retrouvées serait une perte totale, deux autres n’ont aucun dommage. L’état des autres n’est pas connu encore.