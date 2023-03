Japon: trois anciens soldats japonais inculpés pour agression sexuelle

Un tribunal japonais a inculpé vendredi trois anciens soldats pour des agressions sexuelles commises sur une collègue, qui poursuit le gouvernement pour n'avoir pas empêché ces actes, ont rapporté les médias locaux.

Rina Gonoi, 23 ans, avait dénoncé publiquement en 2022 avoir été agressée par plusieurs collègues masculins, après qu'une enquête sur ses allégations a été abandonnée pour cause de preuves insuffisantes.

La décision prise vendredi par les procureurs de la région de Fukushima, où Mme Gonoi était précédemment affectée, marque un revirement par rapport à leur conclusion initiale de ne pas engager de poursuites.

Un porte-parole du bureau des procureurs a dit à l'AFP qu'il n'était pas possible de confirmer la décision par téléphone.

«Aujourd'hui, les trois personnes ont été inculpées pour agression sexuelle à mon encontre... J'ai enfin l'impression que (mes efforts) ont payé car je souffrais tous les jours», a écrit Mme Gonoi sur Twitter.

«Je veux qu'ils reconnaissent que ce qu'ils ont fait est un crime et qu'ils expient leur péché», a-t-elle ajouté.

En février, Mme Gonoi a raconté à l'AFP que lors d'un exercice en 2021, trois collègues l'ont plaquée au sol, lui ont écarté les jambes de force et ont chacun à leur tour appuyé leur entrejambe contre elle, un incident qu'elle avait signalé à sa hiérarchie.

Mais une enquête interne a conclu que les preuves étaient insuffisantes, et ce n'est qu'après ses révélations et le lancement d'une pétition que le dossier a été rouvert et qu'une enquête pénale a été diligentée.

Suite à la diffusion de ses accusations par vidéo sur YouTube en juin, plus de 100 000 personnes ont signé une pétition pour demander l'ouverture d'une enquête indépendante, qu'elle a remise en août au ministère japonais de la Défense.

Le ministère a depuis reconnu l'agression et présenté ses excuses.

Pour Mme Gonoi, qui rêvait depuis l'enfance de rejoindre les Forces japonaises d'autodéfense (FJA), dénoncer publiquement l'inaction qui a entouré son agression a été une décision angoissante.

«C'était le dernier recours», a-t-elle expliqué à l'AFP, se disant plus «désespérée que courageuse».

L'ancienne soldate poursuit également le gouvernement et les auteurs de ces actes en justice en raison des excuses «superficielles» et des mauvais traitements qu'elle a reçus.