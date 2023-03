L’arrestation de l’homme qui aurait poignardé à mort trois membres de sa famille vendredi matin dans un duplex du quartier Rosemont, à Montréal, avait toutes les allures d’une scène d’horreur, selon un voisin.

L’homme de 36 ans, qui a préféré demeurer anonyme pour éviter d’être mêlé à cette histoire sanglante, n’a rien raté de l’arrestation du suspect. Celle-ci était d’ailleurs particulièrement «gore», précise-t-il.

«Je n’avais jamais vu une scène d’horreur comme celle-là, quelqu’un avec autant de sang sur lui. Il est sorti de l’immeuble et ses vêtements étaient rouge vin. C’était horrible», raconte-t-il.

L’homme a filmé une partie de la scène avec son cellulaire. Dans la vidéo, visionnée par Le Journal de Montréal, on peut voir le corps d’une femme partiellement dévêtu, ensanglanté et gisant sur le gazon.

D’autres vidéos ont commencé à être publiées sur les réseaux sociaux, notamment une où l’on voit le suspect couché au sol et maîtrisé par les policiers devant le duplex en vente situé à l’angle des rues Viau et Bélanger. Le présumé meurtrier, qui aurait été aspergé de poivre de Cayenne par les agents, semble porter un pantalon gris pâle et est couvert de sang.

ATTENTION, LES IMAGES QUI SUIVENT PEUVENT CHOQUER OU TROUBLER

De nombreux policiers et ambulanciers affluent autour de lui et font des va-et-vient dans l’immeuble, vraisemblablement afin de tenter d’aider les victimes.

«Il y a eu une intervention policière auprès de cet individu. Il a été appréhendé par les policiers, il va être rencontré par les enquêteurs», a indiqué l’agent Julien Lévesque, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), précisant que le suspect était conscient lors de son transport en ambulance.

Selon nos informations, au moins trois personnes auraient été trouvées mortes en matinée vers 9 h 30. Elles auraient été poignardées à coups de couteau.

Vaste périmètre

Le triple meurtre s’est déroulé juste en face de l'Institut de cardiologie de Montréal, ce qui amène un afflux de passants passablement élevé. Plusieurs citoyens ébahis se trouvaient également à l'extérieur du périmètre de sécurité, se demandant ce qui a bien pu se passer en regardant les policiers s'affairer à rencontrer de possibles témoins.

Un vaste périmètre de sécurité a été érigé afin de protéger la scène de crime majeure. Le poste de commandement du SPVM et des représentants des Centres d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) ont également été dépêchés sur les lieux.