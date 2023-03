L'A-25 et le pont-tunnel La Fontaine fermés du 20 au 23 mars

Prévoyez vos déplacements: l’autoroute 25 et le pont tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine seront complètement fermés en direction de la Rive-Sud durant les nuits du 20 au 23 mars.

C’est du moins ce qu’a annoncé vendredi le ministère des Transports et de la Mobilité durable, qui procédera à des «opérations d’entretien» en lien avec la réfection majeure du pont tunnel.

L’A25 en direction sud sera fermé complètement entre la sortie 4 dans le centre-ville de Montréal, près du Pont Jacques-Cartier et l'entrée en provenance de l'île Charron, entre 21 h à 5 h. Les entrées du tronçon seront fermées 30 minutes plus tôt.

Des travaux sur des portiques de signalisations, c’est-à-dire les structures de métal qui enjambent la route pour supporter des panneaux de signalisation, sont aussi planifiés dans la nuit du 19 au 20 mars.

Ces derniers se tiendront dans l'échangeur des autoroutes 20 et 30, entre 22 h et 5 h. Plusieurs bretelles et voies de desserte seront touchées.