Québec doit revoir sa politique industrielle pour améliorer la productivité

Québec doit revoir sa politique industrielle et réformer ses politiques de soutien aux entreprises s’il veut atteindre l’objectif d’égaler le niveau de vie de l’Ontario d’ici 2036, selon une récente étude publiée jeudi.

L’étude du Centre de la productivité et de la prospérité (CPP) de HEC Montréal déplore que plus de 80 % du soutien fiscal aux entreprises par le gouvernement Legault vise plus à stimuler l’emploi plutôt que la productivité.

Or, dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, une telle stratégie peut s’avérer contreproductive pour le Québec qui risque de frapper un mur avec un manque de productivité qui a toujours été «le talon d’Achille» de son économie.

À ce propos, l’étude du CPP déplore le fait que la création d’emplois demeure au cœur de la stratégie de développement du Québec qui, rien qu’en 2021, a consacré 2,4 milliards $ en crédits d’impôt aux entreprises, soit le double des crédits offerts en Ontario.

«Quand bien même la province connaît une certaine embellie depuis quelques années, placer la productivité au cœur des nouvelles politiques de soutien aux entreprises ne suffira pas pour pérenniser cet élan», a estimé Robert Gagné, directeur du CPP et coauteur de l’étude.

Si le Québec souhaite atteindre l’objectif fixé pour 2036, le gouvernement devra apprendre à tirer profit des forces de la concurrence pour stimuler la compétitivité des entreprises, selon les chercheurs qui recommandent une réforme profonde de la politique industrielle.

«Au lieu d’offrir sans cesse de nouveaux crédits d’impôt, de surcroît remboursables, le gouvernement obtiendrait de meilleurs résultats en réduisant le fardeau fiscal des entreprises et en leur laissant davantage de marge de manœuvre», a plaidé M. Gagné.