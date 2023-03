Salon des mariés à Rimouski: les acteurs de l’évènementiel au rendez-vous

Le tout premier Salon des mariés du Bas-Saint-Laurent ouvre ses portes à Rimouski et une vingtaine d’exposants sont au rendez-vous pour offrir aux futurs mariés une panoplie de services.

«On peut voir des photographes, des gens dans les soins de beauté, maquillage, coiffure. On a des bijoux. On a une friperie éphémère aussi pour des trucs usagés, des fleuristes et un kiosque avec des notaires qui seront là», a confirmé une des organisatrices Christelle Cormier.

Selon les organisateurs, ce ne sont pas seulement les futurs mariés qui peuvent être intéressés à ce salon.

Écoutez l'entrevue avec Valérie Bigras organisatrice de mariage à l’émission de Yasmine Abdelfadel diffusée chaque jour en direct 13 h 35 via QUB radio :

«Même n’importe quel évènement, ils vont pouvoir avoir des fournisseurs qui font de tout dans l’évènementiel», a ajouté Mme Fournier.

De plus, des conférences et des défilés de mode seront présentés sur la scène du Salon à l’hôtel Rimouski.

«On a trois conférences avec des spécialistes. Également, on a trois défilés de mode de prévus, un à chaque jour. Les conférences vont précéder les défilés de mode», a expliqué Monika Bourgeois, une des organisatrices.

L’entrée est gratuite pour toute la fin de semaine. Le Salon ouvrira ses portes de 14h à 20h vendredi et de 10h à 16h samedi et dimanche.