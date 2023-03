Santé mentale: «les gens moins attentifs à la souffrance des autres»

Outre les questions de santé mentale en lien avec le drame survenu à Rosemont vendredi, des faits de société seraient exacerbés par cette tragédie.

C’est du moins l’avis du président de l’Association des psychologues du Québec, Gaëtan Roussy, qui était de passage à l’émission «Le Bilan».

Il explique que ce genre de drame amène plusieurs questionnements sur la façon dont est traitée la détresse des autres.

«C’est comme si on a du mal à mettre le doigt sur un problème de fond, un problème de société et de temps en temps ça éclate comme ça, mais il y a autre chose derrière tout ça. J’ai l’impression qu’il y a peut-être un relâchement du tissu social.»

«On dirait que souvent les gens sont moins attentifs à la souffrance des uns et des autres et ne sont pas suffisamment alertes à ces signes ou ne les connaissent pas bien», continue-t-il.

Cependant, l’expert ajoute que ces symptômes ne sont pas faciles à déceler.

«Il ne faut pas non plus se culpabiliser parce que c’est complexe, même les professionnels en santé mentale peuvent ne pas percevoir ces signes ou ne pas agir adéquatement lorsqu’ils les perçoivent, dit-il. «Peut-être que collectivement, on devrait se donner un peu plus d’information sur les signes avant-coureurs d’une souffrance qui dépasse les bornes.»

Afin de remédier à cette situation, les services de soutien en santé mentale devraient être plus accessibles, selon lui.

«Lorsque les services sont accessibles, ce n'est pas toujours les services appropriés dont la personne a besoin», soutient-il. «Et même quand c’est les services appropriés, il y a la collectivité aussi qui doit être présente pour soutenir la personne, pour ne pas qu’elle soit seule dans la souffrance.»

