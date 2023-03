Un projet touristique inquiète les riverains à Saint-Mathieu-du-Parc

Un projet d'hébergement touristique divise les citoyens de Saint-Mathieu-du-Parc en Mauricie, qui ont verbalisé jeudi soir leurs inquiétudes à voir apparaître six dômes locatifs à proximité du lac Souris.

Si un premier dôme a déjà été érigé près de l’eau, il pourrait bientôt faire partie d'un projet de résidences touristiques : les Dômes de la Mauricie.La promotrice du projet, Natalie Catherine Provost, a expliqué jeudi qu’elle souhaitait installer un total de six dômes, comprenant une petite salle d’entraînement et une salle communautaire, pour y pratiquer le yoga et jouer à des jeux de société.

Mais ce projet fait sourciller les riverains, qui dénoncent trois facteurs : l’environnement, la qualité de vie et l’économie.

«De savoir qu’il y aura un dôme à 30 mètres du chemin, on est inquiet», a expliqué le vice-président de l’Association des propriétaires du lac Souris, Jean-Pierre Poudrier.

Plus de 70 citoyens qui habitent autour du lac se sont ainsi regroupés jeudi soir lors d'une séance d'information, afin de faire connaître leur mécontentement face au projet des dômes locatifs.

L'Association des propriétaires s'est quant à elle déjà prononcée contre le projet à la demande de ses membres. Par contre, c’est aux citoyens du secteur que revient la décision.

Car économiquement parlant, la municipalité y voit du positif.

«Il peut y avoir des retombées touristiques. On ne crache pas sur des retombées touristiques, mais ce qui importe plus c’est la sécurité des citoyens et l'opinion des citoyens», a expliqué le maire de Saint-Mathieu-du-Parc, Claude Mayrand.

À la suite de la rencontre, la promotrice a indiqué être prête à se relever les manches pour préparer une nouvelle version de son projet. Elle compte ainsi réduire son nombre de dômes et interdire l’accès au lac. De plus, elle aimerait donner une bonne partie de ses revenus à l’Association des propriétaires, afin d’aider à nettoyer et ensemencer les berges.

Seulement 12 opposants sont nécessaires pour obtenir une tenue de registre. Si 49 personnes le signent, le projet sera relayé aux oubliettes, puisque le maire n'a pas l'intention de tenir de référendum.