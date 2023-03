Arrestation et appel à manifester: une stratégie habile de Donald Trump?

En affirmant qu’il se fera arrêter mardi et en appelant ses partisans à manifester, Donald Trump se pose encore une fois en victime; une stratégie qui pourrait s’avérer payante pour celui qui aspire à retourner à la Maison-Blanche.

C’est l’avis du membre associé de la Chaire Raoul-Dandurand, Guillaume Lavoie, qui croit possible que le stratagème de Donald Trump puisse fonctionner, en faisant une sorte de «prophétie autoréalisatrice».

«Si jamais, parce qu’il en fait une affaire politique, ça devient tellement délicat qu’on se dit peut-être qu’aller l’arrêter devant tout le monde, ce n’est pas idéal; il gagne. Et si jamais on l’arrête devant tout le monde, on prouve sa théorie de la victime et il gagne encore», affirme Guillaume Lavoie.

De plus, Donald Trump réussit encore à galvaniser ses troupes, estime le spécialiste en politique américaine.

«Toute la planète MAGA est parfaitement activée. Alors, ne serait-ce que sur cet enjeu-là, Donald Trump, par son geste délibéré, trouve un moyen de mobiliser ses troupes comme il aime bien le faire», explique M. Lavoie.

Par ailleurs, la stratégie de Trump lui accorde déjà une immense couverture médiatique, ce qui pourrait forcer la main au leadership républicain qui n’aurait d’autre choix que d’enquêter et de soutenir Donald Trump.

«C’est du Trump, mais ça montre qu’il est malheureusement payant de s’en prendre aux institutions et à ce compte-là, tout le monde perd», conclut Guillaume Lavoie.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.